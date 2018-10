Directorul aeroporturilor bucurestene si-a depus demisia (surse)

Directorul general al Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti (CNAB), Dan-Dumitru Baciu, a demisionat, au declarat, miercuri, pentru AGERPRES, surse din domeniul transporturilor. "Şi-a depus demisia la Consiliul de Administraţie al companiei", au menţionat sursele. Cauzele demisiei nu se cunosc, însă, săptămâna trecută, ministrul Transporturilor, Lucian Şova, a declarat la audierile care au avut loc în comisia de specialitate din Camera Deputaţilor, că până la sfârşitul anului Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB) ar putea avea un nou director general şi un nou Consiliu de Administraţie "mai apte decât cele de astăzi", după ce au fost demarate procedurile de selecţie conform prevederilor OUG 109 privind guvernanţa corporativă. "Sunt deschise proceduri de selecţie conform prevederilor OUG 109. Sunt sigur că vom avea consultanţă de bună calitate care va identifica un manager, cât şi un Consiliu de Administraţie, mai apt decât managerul de astăzi în a conduce, practic, cea mai profitabilă companie care este în portofoliul Ministerului Transporturilor şi care din perspectivă managerială mai are multe de făcut. Adaug la acest aspect faptul că, dincolo de marile proiecte şi paşii care au fost înregistraţi apropo de HG de aprobare a indicatorilor tehnico-economici privind noul terminal de dezvoltare strategică a aeroportului, nu au fost în stare să managerieze şi să găsească soluţii de management al fluxurilor de acces în parcare, iar starea de curăţenie este încă mult sub aşteptări. De asemenea, modul în care se procesează bagajele este absolut lamentabil şi, pentru a găsi soluţii de avarie, vă informez că un consilier personal pe care îl am pe Cabinet - o zi da şi una nu - este în aeroport şi monitorizează aceste aspecte. Procedura de selecţie pe 109 nu va dura mai mult de sfârşitul acestui an. Îmi exprim speranţa că vom identifica un manager care să ştie să pună în valoare resursa financiară şi oportunitatea de piaţă pe care Aeroportul Henri Coandă o are", a explicat ministrul, în comisie. După dezbaterile din comisie, Lucian Şova a precizat jurnaliştilor că nu este vorba de o măsură imediată pe care a luat-o împotriva managerului CNAB, însă aşteptările "noastre, ale tuturor sunt mult mai mari decât rezultatele pe care ni le oferă azi cea mai profitabilă companie din portofoliul Ministerului Transporturilor". Şova a precizat, de asemenea, că procedurile privind alegerea noului management pentru CNAB au fost demarate de mai mult de o lună. "Există o prevedere în OUG 109 care permite mandat interimar pe care un conducător să fie nominalizat şi o procedură de selecţie după standarde adecvate pentru selecţia unui manager şi a unui Consiliu de Administraţie cu contract de mandat şi cu mandat pe 4 ani. Această procedură am demarat-o. Până acum, nu doar la aeroport, ci şi la multe companii au existat mandate provizorii exercitate fie de aceeaşi persoană, fie şi de alte persoane, însă la multe dintre companiile importante ale ministerului am început procedurile legale pe 109 pentru un mandat de 4 ani. Aceste proceduri au fost demarate cu ceva timp în urmă, mai mult de o lună, şi nu numai la aeroport, ci şi la CFR Marfă, CFR SA, CFR Călători, începe şi CNAIR. Mai sunt companii la care trebuie să ne îndeplinim şi aceste obligaţii privind selecţia în conformitate cu prevederile legale a managerilor şi a Consiliilor de Administraţie pe termen de 4 ani", a mai spus ministrul Transporturilor. Dan-Dumitru Baciu a preluat conducerea CNAB pe 12 februarie 2018, când Consiliul de Administraţie al companiei l-a desemnat în funcţia de director general, cu un mandat de 4 luni. În cadrul CNAB, Dan Baciu a mai ocupat, începând cu anul 2013, atât funcţia de director financiar, cât şi pe cea de consilier al directorului general. AGERPRES/(A - autor: Oana Tilică, editor: Nicoleta Gherasi, editor online: Anda Badea)