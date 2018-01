Directorul artistic al New York City Ballet se retrage din functie, dupa ce a fost acuzat de hartuire sexuala de dansatori

Peter Martins, directorul artistic al New York City Ballet, a fost acuzat de hărţuire şi agresiune sexuală de mai mulţi dansatori ai companiei. Coregraful danez a respins acuzaţiile şi a anunţat, luni, că se retrage din funcţie, potrivit unui raport publicat de The New York Times. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_news_cultura_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"news_cultura",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Peste 20 de dansatori şi dansatoare susţin că Martins, în vârstă de 71 de ani, a avut un comportament abuziv, verbal şi fizic, şi că şi-a folosit influenţa pentru a obţine favoruri sexuale, scrie AFP. „Am respins şi resping în continuare acuzaţia că am avut un asemenea comportament”, a scris Peter Martins într-o scrisoare adresată consiliului de conducere al New York City Ballet, infomând că se retrage din funcţie, pentru a pune capăt acestei probleme, care l-a afectat atât pe el, cât şi pe familia lui. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Peter Martins se afla în centrul unei anchete, după ce a apărut o scrisoare anonimă care detalia câteva acuzaţii la adresa lui. Apoi, mai mulţi dansatori i-au adus acuzaţii coregrafului, vorbind pentru The New York Times. Unele dintre acuzaţiile de abuz datează încă din 1983. „Am cooperat pentru realizarea acestei anchete, despre care am înţeles că va fi încheiată curând. Cred că la finalul acesteia îmi va fi demonstrată nevinovăţia”, a mai scris Martins. „Îi mulţumim lui Peter pentru contribuţiile extraordinare la New York City Ballet ca «ballet master in chief», pe care le-a adus într-o perioadă de peste trei decenii, conducând compania către culmi artistice excepţionale şi realizări”, a spus Charles W. Scharf, preşedintele cons ...