Directorul general al Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti (CNAB), Dan-Dumitru Baciu, a demisionat, a transmis Antena 3. “Şi-a depus demisia la Consiliul de Administraţie al companiei”, au menţionat și surse citate de Agerpres. Cauzele demisiei nu se cunosc, însă, săptămâna trecută, ministrul transporturilor, Lucian Şova, a declarat la audierile care au avut loc în comisia de The post Directorul Companiei Aeroporturi București a demisionat. Cine este Dan Dumitru Baciu appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.