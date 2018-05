Directorul cu cel mai lung mandat: Sefii Portului Constanta din 1909 pana in prezent. Lista integrala

În 1857, autorităţile turce au concesionat construirea portului Constanţa şi a căii ferate Cernavodă - Constanţa companiei engleze Danube and Black Sea Railway and Kustendge Harbour Company Ltd. După Războiul de Independenţă, în anul 1878 apar primele preocupări pentru construirea unui port care urma să fructifice poziţia strategică a Constanţei. În opinia regelui Carol I, Portul Constanţa „va deveni unul din cele mai însemnate ale Orientului şi un izvor de bogăţie pentru ţara întreagă“.Statul roman a răscumpărat instalaţiile portuare de la compania engleză, a contactat specialişti străini pentru întocmirea unor proiecte de lărgire a portului şi a investit în construirea monumentalului pod de la Cernavodă.La 16 octombrie 1896 a avut loc inaugurarea oficială a lucrărilor de construcţie şi modernizare a Portului Constanţa. Lucrările de construcţie au început după proiectul ingineruluişi au fost continuate cu modificările propuse de alţi doi ingineri români de excepţie:şiÎn anul 1899, conducerea lucrărilor portuare a fost preluată de Saligny, constructorul Podului de la Cernavodă. Până în 1909, când a fost inaugurat oficial Portul Constanţa, s-au efectuat lucrări de dragaj, au fost ridicate digul de larg, cel de intrare, cel de sud şi cheiurile, au fost construite şase bazine, rezervoarele de petrol şi, nu în ultimul rând, silozurile.Pornind de la aceste dotări, Portul Constanţa a operat în 1911 peste 1,4 milioane de tone de mărfuri. În perioada interbelică se adaugă platformei portuare noi elemente de infrastructură, precum uscătoria de porumb, clădirea administraţiei portuare, bursa, docul plutitor, iar traficul atinge 6,2 milioane de tone în 1937, cifră care situa Constanţa între primele porturi europene. Din 1967 s-au demarat lucrările de extindere a portului către sud. Un rol important pentru dezvoltarea portului l-a avut construirea Canalului Dunăre - Marea Neagră, care a fost inaugurat în anul 1984.ZIUA de Constanţa vă prezintă numele directorilor generali ai Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime SA Constanţa din 1990 până în prezent.Astfel, conducerea Portului Constanţa a fost asigurată din anul 1909 de 33 de directori generali. Unul dintre aceştia,a ocupat scaunul directorului general de două ori: în perioada 2008 - 2009 şi în anul 2012. Cel mai lung mandat la şefia Portului Constanţa l-a avut(13 ani), urmat de(8 ani),(7 ani),(6 ani),(5 ani),(5 ani).Iată lista directorilor generali ai Portului Constanţa:Ion Venert - 1909 - 1914 (5 ani)Eferem Lazarovici - 1914 - 1918 (4 ani)Laurenţiu Erbiceanu - 1918 -1923 (5 ani)Pio Bnezi - 1924 -1931 (7 ani)Virgiliu Cotovu - 1931-1937 (6 ani)Nicolae Chiriac - 1937-1945 (8 ani)Dumitru Lungu - 1945-1947 (2 ani)Ion V. Chirilă - 1947-1948 (1 an)Ion Munteanu - 1948-1950 (2 ani)Vento Popică - 1950-1951 (1 an)Dumitru Iordănescu - 1951-1954 (3 ani)Costache Bigea - 1954-1955 (1 an)Vasile Constantin - 1955-1956 (1 an)Victor Thomae - 1956-1957 (1 an)Petre Tacu - 1959-1963 (4 ani)Nicolae Zeicu - 1963-1963 (6 ani)Petre Ivanov - 1969-1971 (2 ani)Nicolae Bătrânu - 1978-1991 (13 ani)Vasile Pistolea - 1991 - 1996 (5 ani)Aurel Carp - 1996 - 1998 (2 ani)Mihăiţă Emil Vişoianu - 1998 - 1999 (1 an)Laurenţiu Mironescu -1999 - 2001 (2 ani)Mircea Marcu - 2001 - 2002 (1 an)Gheorghe Moldoveanu - 2002 - 2005 (3 ani)Mircea Marius Banias - 2005 - 2007 (2 ani)Constantin Matei - 2007 - 2008 (1 an)Ambroziu Duma - 2008 - 2009 (1 an)Ioan Bălan - 2009 - 2011 (3 ani)Aurelian Andrei Popa - 2011 - 2012 (1 an)Ambroziu Duma - 2012Decebal Şerban - 2012 - 2013 (1 an)Lucian Băluţ - 2013Valeriu Nicolae Ionescu - 2013 - 2016 (3 ani)Nicolae Dan Tivilichi - din 2016 până în prezent.