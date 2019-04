Directorul din Primaria Targu-Jiu, surprins in timp ce i se facea pedichiura la serviciu, a fost concediat

Fostul șef al Direcţiei Publice de Patrimoniu, Marian Rotaru, care a fost surprins în timp ce i se făcea pedichiura la serviciu, a fost concediat. Reprezentanții Primăriei Târgu-Jiu i-au desfăcut contractul de muncă din motive disciplinare, transmite Mediafax.

La recomandarea Comisiei de Disciplină, primarul municipiului Târgu-Jiu, Marcel Romanescu, a decis, recent, ca Marian Rotaru, fostul şef al Direcţiei Publice de Patrimoniu, care fusese detaşat în februarie ca adjunct al Direcţiei de Protecţie Socială (DPS), să fie concediat. Contractul de muncă al lui Marian Rotaru a fost desfăcut și în urma calificativului „nesatisfăcător”, pe care l-a primit pentru activitatea desfășurată în 2018.

„A făcut contestație și i-a fost respinsă. El a contestat calificativul pe care i l-am acordat și i-am respins contestația, adică a rămas tot cu calificativul «nesatisfăcător». Desfacerea contractului de muncă s-a făcut pe baza analizei comisiei de disciplină, care mi-a propus destituirea din funcția publică, pentru mai multe lucruri. Comisia de disciplină mi-a propus destituirea, eu am ținut cont de această propunere și l-am destituit din funcție. Nu mai are nicio calitate. În momentul de față, nu mai este funcționar public”, a declarat Marcel Romanescu, primarul municipiului Târgu-Jiu.

Înainte de a fi director în cadrul Primăriei Târgu-Jiu, Marian Rotaru a fost primarul comunei Leleşti, din judeţul Gorj. Acesta a anunțat că va contesta în instanță decizia edilului șef Marcel Romanescu, care i-a desfăcut contractul de muncă din motive disciplinare.

„Asta este. Dacă dumnealui (primarul – n.r.) așa consideră, nu a ținut cont de nimic, ce să mai comentez? Să spună dânsul care au fost motivele, dacă eu într-un an de zile nu am avut o zi de concediu de odihnă, că nu m-a lăsat, dacă în nicio ședință de operativă nu mi-a dat vreo sarcină, să spună că nu am făcut ceva, dacă eu nu mi-am făcut treaba o să hotărască instanța. E peste gândirea unui om normal la cap. Ce să fac, să rămân călcat în picioare după munca depusă? Și așa nu îmi mai trebuie administrație să mai aud, dar cel puțin să-mi demonstrez nevinovăția. O să mă angajez, că nu o să stau pe stradă. Trebuie să-mi găsesc un loc de muncă, văd că nu se potolesc deloc, tot felul de amenințări, de jigniri. Nu are nicio treabă scandalul cu pedichiura, și dacă nu era aia, găsea alta. Dacă-i ordin, cu plăcere”, a comentat Rotaru decizia de a fi concediat.

Fostul director din Primărie a intrat, acum, in UNPR și spune că „suntem într-o țară de dictatori și de executori. Dacă ala s-a hotărât, unde-i ordin, cu plăcere! Vom vedea!”, a precizat Rotaru.

Cercetarea disciplinară în cazul lui Marian Rotaru a început anul trecut, după apariţia, în luna octombrie, a unei fotografii în care pare că o subordonată îi face pedichiura. Acesta a spus că poza ar fi fost făcută în urmă cu doi ani, când a avut o luxaţie la un picior.