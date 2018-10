Directorul Agerpres, Alexandru Giboi, a fost schimbat din funcție, fără să fie anunțat. Iată ce scrie el: ”Astăzi am aflat de la 2 prieteni din mass-media, cărora le mulțumesc pe această cale (nu lucrează la AGERPRES), că am fost demis de la conducerea Agenției Naționale de Presă, prin numirea unei alte persoane în funcția de […] Articolul Directorul general al Agerpres, schimbat pe șest. Ce scrie Giboi pe Facebook apare prima dată în AM Press.