Directorul general al TAROM, Wolff Werner - Wilhelm - Dorim sa reconectam si Constanta de vestul tarii“

Operatorul aerian naţional TAROM are în plan să reconecteze vestul României de Chişinău, dar şi de Constanţa, iar pe plan extern sunt perspective pentru lansarea zborurilor către New York şi Beijing, a declarat, duminică, pentru AGERPRES, directorul general al companiei, Wolff Werner - Wilhelm."Pe plan intern dorim să reconectăm vestul ţării de Chişinău, dorim să reconectăm şi Constanţa de vestul ţării pentru ca oamenii să aibă posibilitatea de a ajunge la mare în condiţii normale", a spus şeful TAROM.Întrebat dacă sunt şanse să se deschidă rute către New York şi Beijing, aşa cum s-a afirmat în ultimul timp şi cum este menţionat în programul de guvernare, Wolff Werner - Wilhelm a răspuns: "Se lucrează la acestea"."Este în perspectivă", a adăugat el.Potrivit noului Program de guvernare 2018 - 2020, publicat la sfârşitul lunii ianuarie a acestui an, reînnoirea de urgenţă a flotei TAROM prin achiziţionarea în leasing a unui număr de 27 de aeronave moderne şi deschiderea de noi rute zonale sau unele de lung curier înspre America sau Asia se află printre măsurile menite a repune compania în elita "ambasadorilor României".Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române TAROM a fost înfiinţată în 1954 şi îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea Ministerului Transporturilor. Din iunie 2010 este membră a Alianţei SkyTeam, din 1993 membră a Asociaţiei Internaţionale a Transportatorilor Aerieni (IATA) iar din 2000 este membră a Asociaţiei Companiilor Aeriene Europene (AEA).Sursa text: agerpres