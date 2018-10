Directorul Gradinii Botanica din Iasi, laudatio pentru regretatul profesor Mandache Leocov

Mandache Leocov google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mandache Leocov s-a nascut la 20 noiembrie 1928 in satul Prelipca, comuna Salcea (judetul Suceava) intr-o familie de tarani. Dupa ce a urmat scoala primara in satul natal (1936-1941), a absolvit Liceul de Baieti (actualmente Colegiul „Stefan cel Mare”) din Suceava (1949). Dupa terminarea liceului a dat examen de admitere la Facultatea de Agronomie din cadrul Institutului Politehnic din Iasi, pe care a absolvit-o in iunie 1953 cu calificativul „foarte bine”. Dupa terminarea Facultatii, la 15 octombrie 1953, a fost numit, pentru un an, asistent la Catedra de Stiinte Sociale si Economie Politica din cadrul Institutului Politehnic Iasi. In toamna anului 1954, a fost transferat la I ...