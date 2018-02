Directorul INFP: „In Romania, un cutremur major se poate produce oricand, in orice clipa”

ShareTweet Directorul Institutului National pentru Fizica Pamantului, Constantin Ionescu, a facut o serie de declaratii referitoare la un cutremur mare ce ar putea lovi România. „Din punctul nostru de vedere, cutremurele care produc pagube materiale sau asupra populatiei sunt cele peste 7 grade pe scara Richter, asemanator cu cel din 1977. „Nu stim cand va fi un astfel de cutremur, nimeni nu poate sa spuna daca se va intampla maine sau peste 40 de ani. Sunt institutii în lume care se ocupa de predictie, dar nu s-a ajuns la niciun rezultat. „In Romania, un cutremur major se poate produce oricand, in orice clipa”, a declarat Constantin Ionescu, potrivit kanald.ro El a mai spus ca, in urma realizarii noii harti seismice a Romaniei, s-a stabilit faptul ca Vrancea poate produce seisme mai mari de 7 grade pe scara Richter. „La noi, pana la realizarea acestei harti, cutremurul maxim posibil a fost de 7,8 grade. În urma ultimelor cercetari pe care le-am facut am reconsiderat cutremurul maxim posibil la 8,1 grade Richter. Vrancea poate sa produca un astfel de cutremur”, a spus directorul INFP. ShareTweet