Directorul New York Times il indeamna pe presedintele SUA sa inceteze cu "retorica tulburatoare anti-presa"/Reactia lui Trump

Fotbal: Dica (FCSB) - Am pierdut 2 puncte pentru ca nu am fost concentrati la o faza fixa in minutul 90 Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Nicolae Dică, a declarat, duminică seara, într-o conferinţă de presă, că formaţia sa a pierdut 2 puncte în meciul cu Dinamo (scor 3-3) pentru că jucătorii nu au fost concentraţi la o fază fixă în minutul 90. "Am început foarte bine, am reuşit să marcăm, am avut ...

Yemen: Provincia Hodeidah a fost din nou tinta unor lovituri (ONU) Lovituri aeriene au fost desfăşurate timp de trei zile în provincia Hodeidah din sudul Yemenului aflat în război, avariind printre altele o staţie de pompare a apei şi punând în pericol "extrem" viaţa civililor, a afirmat ONU duminică, relatează AFP. La 13 iunie, forţele proguvernamentale susţinu ...

Fotbal: Bratu (Dinamo) - Am revenit de 3 ori impotriva unei echipe cu un buget imens, sunt mandru de jucatorii mei Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Florin Bratu, a declarat, duminică seara, după partida cu FCSB încheiată cu scorul de 3-3, că formaţia sa a revenit de 3 ori pe tabelă împotriva unei grupări "cu un buget imens" şi din acest motiv este mândru de jucătorii săi. "A fost un meci aprig cu o echipă ...

ACUZAȚII grave de rasism la meciul FCSB - Dinamo: Prefer sa-mi insulte familia, dar sa nu scoata sunete de maimuta Harlem Gnohere, omul care a deschis scorul în derby-ul cu Dinamo, i-a acuzat pe suporterii adverşi de scandări rasiste la finalul partidei cu FCSB. Vârful vicecampioanei a recunoscut că i-a transmis arbitrului faptul că fanii lui Dinamo imită sunetul scos de maimuţe.Gnohere a spus că nu e pentru pri ...

Becali: E dezamagire pentru ca am primit gol in minutul 89; Nu am ce sa reprosez echipei; Daca vom juca asa, vom castiga campionatul la 15 puncte diferenta Gigi Becali a declarat, duminică seară, că este dezamăgit că FCSB a primit gol în minutul 89 al derbiului cu Dinamo, dar a subliniat că nu are ce să reproşeze echipei. El a mai spus că dacă va juca la fel, cu dăruire, FCSB va câştiga Liga I cu 15 puncte avans.Nuntă mare în familia Dragnea! Toată flo ...

Declaratia de razboi a PSD. Nu doar masina suedeza trebuie eliminata Stirea despre intocmirea unui dosar penal pe numele propietarului masinii cu numar de inmatriculare suedez dedicat PSD-ului are semnificatii multiple, indiferent daca e adevarata sau nu, (pentru ca inca nu e pe deplin clar daca e chiar asa), deci daca reprezinta o reala represiune sau doar amenintar ...

Dancila, Daea, Vasilescu si Dan se vor afla 6 luni la carma UE. Valorificam o sansa unica sau ne facem de ras? Interviu Vi-l imaginati pe Petre Daea stand in capul mesei la dezbaterile privind viitorul politicii agricole comune in UE? Pe Lia Olguta Vasilescu batand cu pumnul in masa pentru drepturile romanilor din Marea Britanie sau pe Viorica Dancila dand un telefon la Berlin pentru deblocarea unor negocieri? Nu rad ...

Cum s-a construit (pe pamant) monumentul care vorbește despre eroismul in aer– ep. 1 Monumentul Eroilor Aerului, din Piața Aviatorilor din București, are o istorie interesantă și plină de peripeții care începe acum circa 100 de ani. După participarea aeriană a României la primul război mondial, regele Carol și mai mulți politicieni de vârf liberali, precum și capi ai armatei, s-au luptat timp de 10 ani pentru construirea, încentrul […] The post Cum s-a construit (pe pământ) monumentul care vorbește despre eroismul în aer– ep. 1 appeared first on Cancan.ro.

Jandarmii au identificat cinci persoane care au folosit materiale pirotehnice pe Arena Nationala, la meciul FCSB - Dinamo Jandarmeria Capitalei a identificat, în urma partidei de fotbal dintre FCSB şi FC Dinamo Bucureşti de pe Arena Naţională, cinci persoane care au folosit materiale pirotehnice, fiindu-le întocmite actele de sesizare în vederea cercetării penale. "În urma partidei de fotbal dintre FCSB şi FC Dinamo ...