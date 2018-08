Directorul SRI a anuntat ca nu mai este in vigoare niciun protocol care sa aiba legatura cu infaptuirea justitiei in Romania

"Vă reamintesc că în februarie anul trecut am denunţat oficial toate acele protocoale controversate, oprind o practică existentă în trecut. Ce sunt aceste protocoale? Aşa cum am explicat şi la Comisia SRI, pe 28 februarie 2017, încă de la început am întrebat instituţia dacă aceste protocoale erau necesare. Nu puteam să punem în practică legea fără protocoale? Mi s-a răspuns că da, se putea, conform legii - dar acesta a fost instrumentul tradiţional şi acesta a fost cadrul prin care am pus în practică ceea ce scrie în lege. Am dispus un audit intern referitor la toate aceste protocoale de colaborare cu alte instituţii şi am hotărât denunţarea tuturor protocoalelor care nu sunt impuse de lege sau de hotărâri ale CSAT. Imediat, în februarie 2017, am demarat un proces de denunţare a protocoalelor cu parchetele şi instituţiile din justiţie. Nu mai există în vigoare niciun protocol care să aibă legătură cu înfăptuirea justiţiei în România", a afirmat Hellvig, într-o declaraţie de presă susţinută la sediul SRI.