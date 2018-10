Discovery Channel difuzeaza 'Saptamana Spatiului Cosmic', intre 8 și 14 octombrie - VIDEO

Teodorovici lauda intervenția Vioricai Dancila din plenul PE: Aș fi mers mai departe! Într-un interviu acordat DCnews.ro, Eugen Teodorovici a declarat că intervenția Vioricăi Dăncilă în fața Parlamentului E ...

Membrii societații civile și judecatorii din CSM condamna protocoalele. Secția de procurori inca analizeaza Cei doi reprezentanți ai societății civile în Consiliului Superior al Magistraturii, Victor Alistar și Romeu Chelariu, împărtășesc, în integralitate, atât Declaraţia reprezentanţilor legali ai curţilor de apel din România, adoptată la întâlnirea de lucru care a avut loc în perioada 27-28 septembrie ...

Cine a fost Toma Necredinciosul. Povestea Sfantului Apostol Toma Toma Necredinciosul este unul dintre cei 12 Apostoli ai Mântuitorului și este considerat în Evul Mediu patronul arhitecților, zidarilor și al pietrarilor. Sfântul Apostol Toma este sărbătorit pe 6 octombrie, după ce prima duminică de după Paște îi este dedicată. Despre el se spune că este un întârziat, dar şi un ocrotitor al celor care […] The post Cine a fost Toma Necredinciosul. Povestea Sfântului Apostol Toma appeared first on Cancan.ro.

Financial Times pune la zid Romania: Pare sa alunece pe urmele Poloniei și Ungariei Financial Times pune la zid România. Concret: un text semnat de bordul editorial al publicației Financial Times atrage a ...

Cuptorul cu microunde – este sau nu periculos pentru sanatatea ta? Cuptorul cu microunde este prezent în aproape toate bucătăriile. Tot mai mulți oameni se întreabă însă, dacă este periculos pentru sănătate. În ultimii ani, reputația lui nu a fost tocmai bună. Cuptorul cu microunde ne-a ușurat incredibil de mult treaba din bucătărie. Este practic și rapid, însă a devenit controversat. Mulți cred că aceste controverse […] The post Cuptorul cu microunde – este sau nu periculos pentru sănătatea ta? appeared first on Cancan.ro.

VIDEO. Lorelai și-a implinit un vis. Fetița fara maini, dar cu talent dumnezeiesc, a lansat un nou single, cu un videoclip de basm Talentul nu are limite în cazul lui Lorelai Moșneguțu, fata fără mâini abandonată de mamă la naștere, din cauza problemelor de sănătate pe care le avea, și crescută de Vio, cea care a încurajat-o de fiecare dată să-și exploreze creativitatea. (VEZI ȘI: LORELAI MOȘNEGUȚU, MOMENTE EMOȚIONANTE ÎN PRIMELE ZILE DE ȘCOALĂ) Deși nu are mâini, scrie, […] The post VIDEO. Lorelai și-a împlinit un vis. Fetița fără mâini, dar cu talent dumnezeiesc, a lansat un nou single, cu un videoclip de basm appeared first on Cancan.ro.

Grozav, prezentat oficial la Dinamo: „Sunt ferm convins ca locul nostru este in play-off, nu in play-out!” Mijlocașul dinamovist Gheorghe Grozav a fost prezentat oficial într-o conferință de presă organizată de „câini” înaintea duelului de luni din Liga I de la Botoșani. „Sunt ferm convins că locul nostru este în play-off, nu în play-out”, a declarat Gheorghe Grozav, noul jucător al câinilor. Claudiu Niculescu, antrenorul principal al alb-roșilor a declarat că transferul […] The post Grozav, prezentat oficial la Dinamo: „Sunt ferm convins că locul nostru este în play-off, nu în play-out!” appeared first on Cancan.ro.

PNL a cerut Biroului Electoral Central sa ia masuri pentru prevenirea eventualelor fraude la referendumul pentru familie Liberalii au transmis, vineri, o solicitare către Biroul Electoral Central (BEC), pentru emiterea unor decizii şi instrucţiuni privind desfăşurarea referendumului pentru redefinirea familiei, scopul fiind prevenirea unor posibile fraude la vot.

Mancarea bolnavilor dintr-un spital din Romania a fost facuta in curtea spitalului, la gratar, dupa ce orasul a ramas fara gaze Bolnavii internaţi în Spitalul Slatina au primit, vineri, mâncare gătită în curtea unităţii sanitare, la grătar, după ce oraşul a rămas fără gaze.