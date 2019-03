Discriminare! Austriecii de la Porr Construct – clasare, Nelu Iordache- sase ani de inchisoare, intr-o speta identica cu cea a austriecilor

Nu mai e de mult timp niciun secret pentru nimeni faptul ca in ultimii ani elita de business a Romaniei a fost distrusa aproape in totalitate, in mare parte cu ajutorul ”instrumentul” dosarelor penale fabricate de DNA. Afaceri serioase cu zeci de mii de angajati, afaceri ce aduceau la bugetul statului roman zeci de milioane de euro, au distruse intr-o clipa, in baza unor denunturi nefundamentate sau si mai rau in baza unor ”suspiciuni rezonabile” in timp ce locul acestor business-uri mari exclusiv made in Romania a fost luat de business-uri de import, din Austria, Germania, Franta, Italia. Mai direct spus, nu se poate sa nu remarcam faptul ca cei mai importanti oameni de afaceri romani au fost trasi pe linie moarta cu ajutorul dosarelor facute la comanda la DNA iar afacerile lor au fost sugrumate sau chiar distruse si locul lor pe piata romaneasca si europeana a fost luat de mari firme din tarile fondatoare ale UE. Fireste, ca niciodata de cand s-a declansat aceasta ampla operatiune de ”curatare” a pietei de romani si de inlocuire a lor cu straini, nu s-a pomenit ca vreuna din aceste afaceri austriece, germane, franceze sau portugheze sa fie vizata de vreun dosar intocmit de procurorii anticoruptie.

Unul din cazurile flagrante de haituire a afaceristilor romani pentru a-i favoriza pe straini, este si cel al Regelui Asafaltului Nelu Iordache, proprietarul a ceea ce acum putin ani in urma era colosul de constructii drumuri si autostrazi Romstrade si al companiei aviatice de mare succes cladita de el de la zero, Blue Air.

Este vorba despre celebrul caz al unei asa-zise si niciodata demonstrate deturnari de fonduri europene, caz fabricat de procurorii DNA in 2012, in baza unei plangeri facute de firma portugheza Monteadriano- apropiata de Jose Manuel Barroso, fostul presedinte al Comisiei Europene, firma cu care Iordache se asociase pentru realizarea unui tronson al autostrazii Nadlac-Arad. In acest dosar, Nelu Iordache a fost condamnat in prima instanta la sase ani de inchisoare cu executare. Chiar zilele trecute, Lumea Justitiei a publicat motivarea sentintei de fond din acest dosar al lui Nelu Iordache. Din motivarea publicata de luju.ro, rezulta ca acuzatiile firmei portugheze Monteadriano care i-a facut plangere lui Iordache pentru ca nu i-a dat un avans de 5 milioane euro, pentru care nu a prezentat niciun certificat de garantie bancara solvabil, au fost nejustificate, compania din Portugalia nesuferind niciun prejudiciu.

In aceste conditii devine evident ca si Nelu Iordache se inscrie in categoria oamenilor de afaceri romani discriminati in raport de cei straini, si care au fost scosi de pe piata cu dosare penale fabricate de DNA.

Mai mult de atat, extrem de putini sunt cei care stiu, ca exista o speta identica cu cea a lui Nelu Iordache, speta despre care s-a scris o singura data. Este vorba despre cazul firmei austriece de constructii PORR- beneficiara privilegiata a sute de contracte de zeci de milioane de euro in Romania. Despre acest caz inchis de catre procurorii DNA Timisoara, a scris Jurnalul National in 12 septembrie 2016 https://jurnalul.antena3.ro/special-jurnalul/anchete/licitatii-uriase-castigate-cu-acte-false-contracte-de-zeci-de-milioane-de-euro-pentru-porr-construct-723256.html .

Porr Construct SRL, una dintre cele mai mari firme straine de construcţii din România, a câştigat în 2012 două proiecte la Aquatim- Regia de Apa Timis, în valoare de 48 de milioane de lei, finanţate din fonduri europene, pe baza unor documente false. La sfârşitul lui 2015, DNA Timisoara a clasat cauzele pe motive de interpretare: falsurile, dacă ar fi existat, au fost folosite doar pentru adjudecarea unei licitaţii, dar nu şi pentru accesarea fondurilor europene, întrucât nu firma era beneficiara banilor UE, ci autoritatea care îi oferise contractele.

În iulie şi noiembrie 2015, DNA Timişoara a clasat dosarele în care austriecii de la Porr Construct SRL erau acuzaţi de fraudarea fondurilor europene, apreciind că fapta nu există. Informaţiile aflate la dosar relevă însă o serie de evidenţe foarte interesante. Practic, DNA nu neagă nicăieri faptul că Porr Construct a folosit acte false, ci a mers pe ideea că, potrivit definiţiilor legale, firma nu poate fi acuzată de infracţiuni cu fondurile europene intrucat nu Porr Construct era beneficiara de fonduri europene ci Regia de Apa Timis. In oglinda cu cazul lui Iordache, se poate observa cu ochiul liber, ca in timp ce austriecii de la Porr Construct sunt scosi din cauza invocandu-se in mod corect ca nu constructorul, cel care in baza unui contract presteaza un serviciu autoritatii contractante- Regia de Apa Timis, este beneficiarul fondurilor europene ci chiar Regia de Apa Timis, adica autoritatea contractanta, in cazul Romstrade compania lui Nelu Iordache, condamnarea lui Iordache s-a facut invocandu-se faptul ca Romstrade era beneficiara fondurilor europene. Lucru total fals intrucat, NU Romstrade era beneficiara fondurilor europene ci CNADNR-ul ( CNAIR-ul de acum), cel care de altfel si semneaza cu AMPOS-T (autoritatea de management a fondurilor europene pe transport) contractele de finantare din fonduri europene. La fel cum in cazul Porr de la DNA Timisoara, nu Porr Consruct era beneficiara fondurilor europene pe mediu, ci autoritatea contractanta Regia de Apa Timis, cea care semnase contractul de finantare din fonduri europene cu AMPOS-M (autoritatea de management a fondurilor europene pe mediu). In plus, in dosarul lui Iordache NU exista acuzatia prezenta in dosarul Porr de utilizare de documente false in vederea obtinerii contractului.

Data fiind similitudinea celor doua spete, avocatii omului de afaceri Nelu Iordache au cerut instantelor competente punerea la dispozitie a solutiei de clasare a dosarului Porr Construct- Regia de Apa Timis, pentru a o putea folosi in apararea clientului lor, pentru a demonstra ca in doua cazuri absolut identice, justitia aplica dubla masura: dosarul austriecilor se claseaza invocandu-se pe buna dreptate ca nu firma austriaca e beneficiara fondurilor europene ci Regia de Apa Timis, in timp ce dosarul romanului Nelu Iordache merge inainte in instanta si acolo la instanta de fond se solutioneaza cu sase ani de inchisoare cu executare, invocandu-se totalmente fals cum ca Romstrade- firma lui Iordache, era beneficiarul fondurilor europene si nu CNADNR-ul, autoritatea contractanta.

In mod aproape previzibil, si DNA Timisoara si Tribunalul de acolo au refuzat a puna la dispozitia avocatilor lui Iordache solutia de clasare a dosarului Porr Construct, cu toate ca, in conformitate cu legile in vigoare, solutiile de clasare sunt publice. Avocatii omului de afaceri s-au adresat si Inspectiei Judiciare si CSM-ului pentru a solutiona aceasta cerere si s-au lovit de aceleasi refuzuri nemotivatesi nejustificate.

Astfel, se ridica suspiciunea absolut fireasca, de ce justitia romaneasca refuza sa puna la dispozitia aparatorilor lui Nelu Iordache datele privind clasarea unei spete identice cu cea a lui Iordache, dar in care firma implicata nu era romaneasca ci austriaca?! Oare pentru ca acelora care fac justitie cu dubla masura le e teama ca invocand cazul clasarii spetei firmei austriece, omul de afaceri Nelu Iordache va fi achitat si se poate ridica iarasi pe culmi cu afacerile sale?! Si pentru ca s-ar putea indrepta si asupra acelora care l-au anchetat si l-au judecat cu rea-credinta si l-au discriminat doar pentru ca era roman, iar un afacerist roman puternic si liber deranjeaza cercurile de interese oculte de la nivel european care vor sa faca bani multi in Romania?!