Discuții la nivel inalt intre reprezntanții celor doua Corei, pentru a pregati o noua intalnire intre Kim Jong Un și Moon Jae-in

Dosarul lui Gelu Diaconu, fostul sef ANAF, clasat de DNA. Fapta nu exista După doi ani şi jumătate de la momentul în care a fost pus sub urmărire penală, ceea ce a dus la pierderea funcţiei de preşedinte al ANAF, Gelu Diaconu înregistrează marea victorie în lupta pentru propria reputaţie.

Reactia organizatorilor de la Rogers Cup dupa accidentarea terifianta suferita de Mihaela Buzarnescu Directorul turneului de la Montreal (Rogers Cup), Eugene Lapierre, a vorbit despre accidentarea terifianta suferita de Mihaela Buzarnescu in timpul meciului cu Elina Svitolina.

METEO. Cum va fi vremea in ziua protestului diasporei Previziunile meterologilor pentru vineri, dar şi pentru acest weekend.

Mai multi primari din Germania contesta plata alocatiilor pentru copiii imigrantilor, inclusiv romani Primarii unor orase din Germania avertizeaza ca pacea sociala risca sa fie periclitata din cauza sutelor de milioane de euro pe care autoritatile germane le platesc pentru alocatiile a aproape 270.000 de copii ai imigrantilor, inclusiv multi romani.

Mesajul emoționant transmis de soția lui Dumitru Farcaș Peste 500 de persoane au participat la slujba de înmormântare a lui Dumitru Fărcaş, oficiată de un sobor de preoţi în frunte cu mitropolitul Clujului, IPS Andrei Andreicuţ, pe scena sălii mari a Casei de Cultură a Studenţilor din Cluj-Napoca.

Ionuț Cristache, urmarit de Poliția Rutiera prin București. Declarațiile jurnalistului TVR Probleme pentru jurnalistul TVR Ionuț Cristache! Potrivit informațiilor apărute în presă, omul de televiziune ar fi fost oprit de poliție după ce a condus cu permisul suspendat și riscă deschiderea unui dosar penal. Bombardat de mesaje de la cunoscuți și fani, el a făcut public un mesaj pe contul său de Facebook.

Primarul Focsaniului se insoara cu fosta iubita a lui Marian Oprisan Nunta edilului municipiului Focşani cu Lucreţia Dumbravă, angajată a Consiliului Judeţean Vrancea, va avea loc pe data d ...

Ce bine arata Mara Banica in costum de baie, dupa ce a slabit 15 kilograme Mara Bănică și-a uimit fanii cu o imagine în care apare în costum de baie. Jurnalista a reușit să slăbească enorm în ultimele luni, iar rezultatele se văd clar. Vedeta a postat mai multe fotografii din vacanță, iar fanii ei au felicitat-o pentru felul în care arată. Mara Bănică se află alături de fiul ei

Gerea, despre o candidatura a lui Tariceanu la Cotroceni: Este soluția fireasca! EXCLUSIV Vicepreședintele ALDE – l-am numit pe deputatul Andrei Gerea – susține, în exclusivitate pentru PSnews.ro, că o candidat ...