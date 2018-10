Discursul presedintelui Klaus Iohannis la deschiderea anului universitar: "Este inadmisibil ca distanta dintre Bucuresti si Iasi sa fie strabatuta cu trenul in aproximativ sase ore si jumatate"

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a sustinut luni, 1 octombrie, la Teatrul National „Vasile Alecsandri” din Iasi, o alocutiune in cadrul festivitatii de deschidere a anului universitar 2018-2019. Va prezentam in continuare textul alocutiunii: „Excelentele Voastre, Domnule Primar, Doamnelor si domnilor rectori, Domnule Presedinte al Consiliului Judetean, Inaltpreasfintia Voastra, Preasfintia Voastra, Dragi profesori si studenti, Deschidem impreuna un nou an universitar si impartasim emotia acestui moment special, prilejuit de celebrarea Centenarului Marii Uniri. Iasiul este unul dintre orasele-simbol ale nasterii natiunii romane, intalnirea cu istoria fiind autentica si impresionanta. Aici a fost al ...