Discutii importante avute de Mihai Fifor cu reprezentantii americani

Ministrul Apararii, Mihai Fifor, aflat intr-o vizita de lucru in Statele Unite ale Americii, a anuntat, marti, ca a avut ocazia sa discute cu mai multi oficiali americani despre cooperarea in domeniu. "Seara trecuta am fost invitat de catre comandantul Garzii Nationale a SUA, domnul general Joseph Lengyel, la o intalnire de lucru, la resedinta sa, prilej cu care am avut ocazia sa intalnesc, de asemenea, alti oficiali americani, precum doamna general-maior Sheryl Gordon, comandantul Garzii Nationale a Statului Alabama, domnul Thomas Goffus, adjunctul asistentului pentru Europa si NATO al secretarului Apararii, James Mattis, reprezentanti ai Departamentului Apararii si Departamentul de Stat al SUA, pre ...