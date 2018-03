Discutii pe tema proiectelor cu finantare prin PNDL si POR, la Adunarea Generala a ACoR Tulcea

„În ceea ce privește situația la nivel județean pe Programul Național de Dezvoltare Locală, știu din discuțiile pe care le-am avut la București că urma să se ajungă la un număr important de dosare pentru semnat. Nu știu care este situația cu fiecare dintre dumneavoastră pe acest program, dar ceea ce vă pot asigura este că avem o solicitare din partea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru a vă aduce la cunoștință că trebuie să răspundeți la toate cerințele pe care ministerul vi le transmite pe anumite proiecte, pentru a se putea ajunge la faza de semnare a contractelor. Vă asigur că dacă veți răspunde la aceste solicitări, nu va exista vreun contract care să nu fie semnat. Dacă nu semnează cineva, este doar din vina unității administrativ teritoriale respective. Dorința ministerului este ca toate proiectele pe PNDL care sunt selectate să se semneze într-un termen cât mai scurt.

În ceea ce privește o altă componentă importantă de finanțare, nu vreau să ascund gunoiul sub preș sau să umblu cu jumătăți de măsură, dar sunt destul de mari probleme pe axa Programului Operațional Regional. Exista în intenție să suferim dezangajări pe acest program. Am fost cu echipa ITI la Ministerul Dezvoltării, am vorbit cu domnul ministru Paul Stănescu, am reușit să-i determinăm să redeschidă niște proiecte pe POR. Am vorbit și cu doamna ministru Rovana Plumb de la Ministerul Fondurilor Europene, care mă cheamă la discuții pe ITI, pentru că sunt niște întârzieri, pe o anumită zonă din vina noastră. Nu vreau să acuz pe nimeni, dar aș vrea să acordați mai multă atenție acestor probleme cu fondurile europene, cei care sunteți eligibili, să vă faceți treaba cât mai bine, pentru că este greu de închipuit că ne vom mai întâlni cu oportunități de finanțare de genul acesta“, a declarat președintele Horia Teodorescu.