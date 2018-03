Disparitia oului

Bula vine, dupa Paste, cu oua rosii la scoala. Ii fura cineva un ou.

– Doamna invatatoare, unul dintre colegi mi-a furat un ou

– Pe cine banuiesti, mai Bula?

– Pe Gigel! Are buzele si degetele rosii, precis el mi l-a mancat.

Dorind sa dea un exemplu, invatatoarea il pedepseste pe Gigel. Dupa cateva zile insa, dispare de la locul lui, de deasupra tablei, tabloul presedintelui, asezat acolo, in an electoral, din dispozitia ministrului.

– Vai copii, cine a savarsit un asemenea sacrilegiu? Bula ridica mana, impetuos:

– Doamna, eu banuiesc pe cineva!

– Pe cine, mai Bula?

– Tot pe Gigel. Stiti si dumneavoastra ca cine fura azi un ou, maine fura un…tablou!

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.