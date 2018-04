Disperare in Muntii Fagaras! Trei ieseni sunt disparuti de sase zile! Pericol de avalanse in zona

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Trei turisti din Iasi disparuti de sase zile in Muntii Fagaras sunt cautati de salvamontisti care intervin cu un elicopter, in zona fiind un pericol mare de avalanse. Cele trei persoane din Iasi sunt disparute de o saptamana. Cautarile au inceput abia de Pasti, dupa ce familia unuia dintre ei a cerut ajutor deoarece nu a mai putut lua legatura cu turistii. Citeste si: Exclusiv/Update! Tragedie in a treia zi de Paste. Un barbat de 43 de ani a murit in fata Bisericii din Dacia - FOTO, VIDEO Familiile turistilor nu au anuntat mai devreme disparitia acestora deoarece obisnuiau sa plece pe perioade mai lungi si reveneau fara probleme. Turistii disparuti sunt cautati cu elicopterul, intrucat salvamontistii nu pot interveni al ...