Disperare in randul dezvoltatorilor imobiliari! Proiect gigant, respins in Comisia de Urbanism. Fiul unui cunoscut patron a intervenit personal

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Membrii Comisiei de Urbanism au analizat mai multe proiecte imobiliare • Multe dintre acestea au fost respinse • Blocul cu 15 etaje din zona Pacurari nu a fost avizat de consilierii locali • Prezentarea planului a fost facuta de fiul unui cunoscut patron din domeniul constructiilor • Nu a primit aviz favorabil nici fosta sotie a constructorului Cornel Branza Tot mai multe proiecte imobiliare sunt respinse in Comisia de Urbanism din cauza planselor incorecte sau a lipsei locurilor de parcare. La sedinta de ieri, consilierii locali au analizat o serie de proiecte privind construirea de locuinte colective sau spatii de birouri. In acest context, a fost discutata solicitarea societatii Dazz Group SRL, co ...