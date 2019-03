Disperare la cote alarmante! Dacian Julien Ciolos ataca pe toata lumea 

Dacian Julien Ciolos google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Se simte presiunea din jurul lui Dacian Julien Ciolos, poreclit si premierul ''zero'' al Romaniei. Intr-o conferinta sustinutala Cluj, Ciolos il ataca chiar pe primarul care a adus Clujului o dezvoltare accelerata. Se poate vedea, din acest atac, faptul ca intre USR si PNL este un razboi continuu, un razboi care, probabil, are fraiele trase din zona serviciilor. Dacian Julien Ciolos si dubla masura! Iata cum fostul premier ''zero'' se inclina asa cum ii dicteaza ''vantul'' - DOCUMENT „Clujul este un oras care daca nu se iau masuri in perioada urmatoare risca sa fie victima propriei dezvoltari, un oras in care deja simtim o supralocuire, ...