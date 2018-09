Disperare la cote maxime pentru USR-istii din Iasi! Nu au membri destui pentru referendum - FOTO

USR google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Disperarea atinge cote maxime pentru USR. Partidul care inca de la infiintare era socotit esecului, nu are membri suficienti pentru a-i trimite in sectiile de vot pentru referendumul din octombrie. USR-ul este un partid a carui sfarsit pare sa se aproprie cu pasi rapizi, tinand cont ca au scazut dramatic in sondaje (au 5%, iar pana la alegeri vor scadea sub prag), dar si de faptul ca lumea nu prea se inghesuie sa adere la o asemenea mascarada. Motivele pentru care acest partid este in cadere libera nu mai au nevoie de nicio prezentare, dar totusi putem sa aducem in prim plan faptul ca inca de la infiintare, membrii partidului s-au bazat doar pe un circ ieftin in Parlament (un exemplu elocvent in acest sens es ...