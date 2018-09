Disperarea sistemului! Plangere penala pe numele lui Claudiu Manda

Claudiu Manda google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); George Maior, ambasadorul Romaniei in SUA, a declarat marti, inainte de a intra la audierile de la Comisia de Control SRI, ca exista un interes politic pentru a pleca din aceasta functie, determinat de ratiuni pe care nu si le explica. Audierea a nascut si scandal in comisia parlamentara. Deputatul USR, Lucian Stanciu-Viziteu, spune ca va face plangere impotriva lui Claudiu Manda, pe care il acuza de incalcarea regulamentului comisiei. Nu putem sa nu observam ca in Romania razboiul se duce prin intermediul plangerilor penale. ''Statul paralel'' din Romania incearca sa razbata, iar pentru acest lucru are nevoie de ''executanti''. Presedintele PSD Liviu Dragnea ...