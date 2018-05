Disperarea unui producator de capsune roman: 'Vor disparea micii producatori si vom importa fel de fel rahaturi necomestibile si pline de chimicale'

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ionel Tonea cultiva capsuni bio pe o suprafata de 2 hectare la Bogata, in judetul Calarasi, si constata pe propria piele ca statul ii ajuta cu nimic pe producatorii locali, aflati in concurenta cu produsele importate, mai ieftine, din cauza subventiilor primite. Din prea-plinul frustarilor acumulate, Ionel Tonea a postat pe contul sau de un mesaj, aproape un strigat de disperare. ”Cum sa supravietuiesti in Romania din agricultura/ legumicultura...Sincer, nu cred ca e posibil. Ajung in piete capsuni din Bulgaria, comerciantii le vand la 7-8 lei / kg. Cum poate producatorul roman sa concureze cu asa ceva? Am mers in piata Pucheni din Bucuresti, 90 % din cei care vindeau aveau capsuni din tara vecina. Cum facem fata l ...