Dispozitivul pe care milioane de soferi din Romania nu-l folosesc! Cum ne riscam VIATA in fiecare zi fara sa stim!

Politia Romana a prezentat, marti, rezultatele studiului "Atitudini sociale privind riscul in trafic 2018" si analiza comparativa a datelor din patru sondaje de opinie care au avut aceeasi tema de cercetare, realizate in perioada 2008-2018. Una dintre concluzii este ca utilizarea tehnologiei (vorbitul la telefon fara a folosi hands-free, trimiterea de SMS-uri, verificarea retelelor sociale, ultilizarea aplicatiilor, a GPS-ului sau filmarea in timpul sofatului la volan) reprezinta un comportament riscant adoptat de aproape jumatate dintre soferii romani. Potrivit Politiei Romane, pe baza rezultatelor obtinute in cele patru sondaje de opinie, primele trei realizate excusiv de Politia Romana in anii 2 ...