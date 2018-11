Distincție pentru Salina Turda SA, care ocupa locul 1 in Topul Național al firmelor 2018

Premiu Salina Turda

Societatea Salina Turda SA a obținut premiul 1 în cadrul Topului Național al Firmelor din România, ediția XXV, organizat de Camera de Comerț și Industrie a României, în cadrul galei care a avut loc în data de 07.11.2018, la Centrul Expozițional Romexpo din București.

Locul 1 în domeniul Servicii, la categoria Intreprinderi Mijlocii, grupa Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic, reprezintă o recunoaștere națională a unor rezultate comerciale care fac din ”cel mai frumos loc subteran de pe Pământ” (Business Insider) un model de succes în ceea ce privește dezvoltarea și sustenabilitatea unui proiect de dezvoltare turistică.

Cu peste 618.000 de turiști în anul 2017 (în creștere față de anul precedent), din care 35% din străinătate, cu o cifră de afaceri de 19.083.513 lei și cu un profit brut de 6.379.791 lei, Salina Turda SA a ajuns o ”constantă” în Topul Național al Firmelor la nivel național, în ultimii ani (2016 – locul 1, 2017 – locul 2, 2018 – locul 1), situație care ne onorează cu atât mai mult cu cât acest top a fost întocmit în baza unei metodologii unice, complexe şi unitare la nivel naţional, ce se axează pe indicatori ce evaluează performanţele anului precedent precum cifra de afaceri netă, profitul din exploatare, rata profitului din exploatare, eficienţa utilizării resurselor umane şi a capitalului angajat.

Evident, rezultatele financiare reflectă și succesul strategiei de marketing pusă în practică de societate, în ceea ce privește atragerea turiștilor de peste hotare. Promovarea obiectivului turistic in tara si peste hotare are drept consecință directa creșterea numărului de turiști romani si straini care au vizitat obiectivul emblematic al Municipiului Turda si in acest an raportat la perioada similară a anului trecut.

“ Salina Turda isi merita locul, iar cifrele și indicatorii confirmă munca si determinarea echipei societatii si a administratiei locale.” - director general Simona Maria Baciu.

Rezultatele economico-financiare se reflectă în mod direct în bunăstarea turdenilor și ridicarea standardului lor de viață (conform legii, minim 50% din profitul realizat se varsă la bugetul local). Societatea contribuie la veniturile bugetului local, conform procedurilor legale, din sumele vărsate administrația locală putând suplimenta lucrările de investiții. De asemenea, societatea acoperă cheltuielile pentru buna funcționare a bazinului de înot didactic, anual sute de copii beneficiind de învățarea tainelor înotului sau chiar performând în această ramură sportivă.

Totodată, Salina Turda S.A. se implică în susținerea unor acțiuni organizate în urbe de organizațiile neguvernamentale, sprijină performanța tinerilor, sprijină organizarea unor evenimente pentru turdeni și este un important susținător al echipei de handbal Potaissa Turda, care activează cu succes în Liga Națională de handbal masculin (a cucerit medaliile de bronz în 2018), câștigând și primul trofeu european din istoria orașului (Cupa Challenge, 2018).

Despre Salina Turda SA

Salina Turda SA este o societate pe acțiuni, cu acționar unic Municipiul Turda, care gestionează mai multe obiective: Salina Turda, Ștrandul Durgău, Bazinul de Înot, Hotelul Potaissa, Centrul Spa.





