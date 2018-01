Distractie maxima pe C.A.Rosetti. Zeci de ieseni au iesit la sanius - FOTO

Sanius google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Partia de schi din zona Sararie a devenit una din principalele atractii ale Iasului in sezonul rece. Iubitorii de schi sau de sanius au ocazia sa practice aceste sporturi de iarna. Cea mai mare aglomeratie se formeaza, dupa cum era de asteptat, in zilele de weekend. Partia Sararie are o lungime de aproximativ 420 m, latimea ei variind intre 20 si 30 m. Plecarea se face in zona Sararie la 370 m altitudine, sosirea fiind in apropierea soselei Carlig, la 320 m. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. Galerie Foto ...