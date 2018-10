Distras de smartphone, un barbat nu realizeaza ca se derula un jaf armat in jurul sau - VIDEO

Jaf google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un jaf filmat de camerele de supraveghere intr-un bar din Brazilia a devenit subiect de gluma pe retelele de socializare. Un client era atat de distras de telefonul sau incat nici nu si-a dat seama ca tocmai a avut loc un jaf armat. Jaful a avut loc intr-un bar din orasul Nova Serrana. Inregistrarea arata cum un barbat cu o casca de motocicleta pe cap intra inarmat intr-un bar. Imediat, clientii fie raman asezati pe scaun cu mainile ridicate, fie se arunca la pamant pe burta. Mai putin Carlos Almeida, un barbat care era atat de prins de o discutie pe Whatsapp, in timp ce se sprijinea de tejghea, incat nici nu si-a dat seama ca se desfasoara un atac armat in jurul lui, relateaza Globo. In 23 de secunde din cele ...