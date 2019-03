Divergențe in CSM? O judecatoare rupe tacerea: 'Totdeauna am zis ca suntem diferiți. N-aș vrea sa gandesc ca un procuror'

Judecătoarea Gabriela Baltag, membră CSM, a oferit un interviu în exclusivitate jurnalistului Antena3 Răzvan Dumitrescu.

Întrebată dacă există o divergență între secția CSM de procurori și cea de judecători, judecătoare Baltag: „Totdeauna am zis că suntem diferiți, judecătorii și procurorii nu sunt același lucru, fiecare are altă mentalitate, fiecare alte obiective. Așa este și normal. N-aș vrea să gândesc ca un procuror. Nici nu ar fi corect, după cum nici ei, probabil, nu ar putea gândi ca noi. De aici probabil această divergență aparentă pentru opinia publică și nu numai aparentă”, a declarat Baltag la Antena3.

Întrebată dacă se știa în CSM despre ordinul din martie 2014, prin care în interiorul DNA se înființa o secție de procurori pentru anchetarea magistraților, magistratul a declarat: „Ar trebui să ne spună fostul CSM dacă s-a știut sau nu. Noi am aflat de existența acestui serviciu, un serviciu înființat în ianuarie 2014, dedicat magistraților, este vorba ordinului 10. Eu am citit despre existența acestui ordin în proiectul de candidatură pentru al doilea mandat în funcția de procuror-șef la DNA. Am citit despre existența lui. Nu știu ce a făcut la vremea respectivă”.