Divort-soc in Romania la doar 4 luni de la nunta! Sotia l-a parasit pe celebrul roman

Cristian Daminuta, unul dintre cei mai rasfatati jucatori de fotbal de la noi din tara, divorteaza la doar patru luni de cand a spus un ”Da” hotarat in fata ofiterului starii civile. Decizia vine dupa ce, recent, cei doi soti s-ar fi certat crancen.

La aproximativ patru luni de cand si-au jurat iubire in fata ofiterului Starii Civile, Cristian Daminuta si Iasmina au decis sa puna punct mariajului. Concret, de weekendul trecut, Iasmina, senzuala timisoreanca de care Daminuta s-a indragostit, in urma cu ceva timp, si-a schimbat numele profilului de Instagram, din Iasmina Daminuta, in Iasmina Halas, ea renuntand la numele dobandit dupa casatorie.

Iar, imediat dupa acest lucru, blondina si-a sters de pe contul de instagram toate pozele in care aparea alaturi de Cristian, barbatul care, pana acum ceva timp, ii era sot si caruia ii declara iubire eterna. Ba, mai mult decat atat, chiar daca oficial nu sunt inca despartiti, Iasmina si-a asumat tot dreptul sa se intalneasca cu oricine doreste. Asa ca, timisoreanca s-a etichetat in compania altui barbat, fapt ce a intarit banuielile asupra iminentului divort.

Cristian Daminuta, urmarit de un ”blestem” teribil!

Tanarul fotbalist Cristian Daminuta pare urmarit de ghinion. In urma cu aproximativ patru ani, ex-mijlocasul de la Inter Milano a patit-o intr-un mod asemanator.

In cariera sa, Cristian Daminuta a fost legitimat la Poli Timisoara, Internazionale Milano, Modena, Dinamo, AC Milan, L’Aquila, Tiraspol, Viitorul Constanta, Zakho, Baia Mare, Hapoel Nir Ramat-HaSharon, Olimpia Satu Mare si Abano Calcio. El are trei selectii si un gol marcat pentru Romania U17, dar si patru meciuri disputate pentru Romania U19.

