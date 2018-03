DN 23B si DN 2N, redeschise circulatiei

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Echipele DRDP Iasi au reusit in seara zilei de 23 martie, ora 20.20, sa redea circulatiei DN 23B, pe sectorul Maicanesti-Ciorasti (km 0-15, judetul Vrancea), inchis in aceasta dimineata la ora 08.30, din cauza viscolului puternic si a vizibilitatii reduse. Tot in aceasta dupa-amiaza, a fost deschisa circulatia rutiera pentru toate categoriile de autovehicule si pe DN 2N intre Bogza si Dumbraveni (km 8 - 17), care fusese inchis din aceleasi motive, la ora 11.00. De asemenea, a fost ridicata restrictia de tonaj pentru autovehiculele peste 7,5 t instituita pe DN 2F, Vladia-Vaslui (km 39 – 77, judetul Vaslui). La momentul de fata, nu mai exista drumuri nationale inchise in zona Moldovei. Raman insa valabile restrictiile de t ...