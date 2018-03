DN3 si 13 drumuri judetene, in continuare inchise. Circulatia pe A2 si A4, reluata in conditii de iarna

A2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza joi seara ca Drumul National 3 Baneasa - Ostrov (in judetul Constanta) si 13 drumuri judetene sin Bacau, Vaslui, Olt, Calarasi si Teleorman raman in continuare inchise din cauza vremii nefavorabile, circulatia fiind reluata in schimb, in conditii de iarna, pe autostrazile A2 Bucuresti - Constanta pe A4 Ovidiu - Agigea. Centrul Infotrafic a transmis o informare cu situatia traficului rutier joi, la 18.30, pe baza datelor primte de la dispeceratele inspectoratelor judetene de politie: Autostrazile A2 si A4 Circulatia rutiera s-a reluat, fara restrictii de tonaj (in conditii de iarna) atat pe autostrada A2 Bucuresti - Constanta, cat si pe autostrada A4 Ovidiu ...