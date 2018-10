DNA a fost pulverizat. Intre destructurare si nulitate

Mai este DNA?, intreba profetic in urma cu cateva saptamani Liviu Dragnea. Ei bine, de la publicarea Ordonantei lui Tudorel Toader, primita in plic de la Dragnea si Tariceanu, raspunsul afirmativ se mai refera doar la pereti si la firma de la usa. Atat a ramas dintr-un DNA destructurat prin probabil cea mai mizerabila si neconstitutionala miscare vazuta vreodata in sistemul judiciar romanesc.