DNA cere 7 ani si jumatate de inchisoare pentru Liviu Dragnea

In pledoaria finala in dosarul angajarilor fictive, procurorul DNA a cerut instantei acordarea unei pedepse de 7 ani si 6 luni de inchisoare, precum si anularea suspendarii din dosarul „Referendumul”.

Pedepse catre mediul prevazut de lege au fost cerute de DNA si in cazul celorlalti inculpati.

Pentru cei trei inculpati care au recunoscut acuzatiile, printre care si cele doua secretare PSD, procurorul DNA a cerut reducerea cu o treime a pedepselor.

Marti este ultimul termen in dosarul angajarilor fictive, in care presedintele PSD este acuzat de instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual se apropie de final. Termenul de marti vine dupa ce instanta a admis cererea avocatilor apararii de a verifica aplicarea in acest dosar a protocolului dintre DNA si SRI.

Seful PSD nu a facut declaratii cand a ajuns la sediul ICCJ. Dragnea s-a prezentat in fata instantei pentru ca presedintele completului le-a pus in vedere partilor din dosar, inca de la termenul anterior, sa vina pregatite pentru concluzii, pentru ultimele dezbateri in acest caz.

In dosar este inculpata si Bombonica Prodana, fosta sotie a lui Liviu Dragnea.

Acuzatiile vizeaza angajarea timp de sapte ani, in cadrul de Asistenta Sociala si Protectia copilului din Teleorman, a doua persoane care in realitate lucrau in acest timp la sediul organizatiei judetene a PSD Teleorman, organizatie condusa la acea vreme de Liviu Dragnea care era si presedintele CJ Teleorman.

