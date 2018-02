DNA cere inchisoare cu executare pentru Ponta si Sova in dosarul ”Rovinari – Turceni”

ShareTweet Un procuror de la DNA a cerut marţi judecătorilor de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie condamnarea fostului premier Victor Ponta la închisoare cu executare, pentru săvârşirea infracţiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată, complicitate la evaziune fiscală şi spălarea banilor. Cererea procurorului a fost făcută la ultimul termen al judecării dosarului „Rovinari – Turceni”. Reprezentantul DNA a mai cerut ca pedepsele aplicate lui Ponta să fie orientate spre mediu. „Pedepsele să fie orientate spre mediu, iar ca modalitate de executare să fie cu privare de libertate”, a spus procurorul. De asemenea, procurorul a solicitat condamnarea fostului senator Dan Şova la închisoare cu executare pentru trei infracţiuni de complicitate la abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite pentru altul, fals în înscrisuri sub semnătură privată, evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani. În cazul acestuia, procurorul a cerut ca pedepsele să fie orientate spre maximul prevăzut de legea penală. În plus, DNA a mai cerut confiscarea de la Victor Ponta a mai multor sume de bani primite de la firma de avocatură „Şova şi Avocaţii” şi plata de către inculpaţi a prejudiciului din dosar. Citește mai mult pe Agerpres.ro ShareTweet