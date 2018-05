DNA este obligata sa spuna despre implicarea SRI in dosarul lui Puiu Popoviciu

puiu popoviciu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Magistratii Curtii de Apel Bucuresti au admis, vineri, cererea avocatilor lui Gabriel Popoviciu si vor trimite catre DNA o adresa prin care sunt solicitate lamuriri privind implicarea SRI in dosarul Ferma Baneasa, in care omul de afaceri a fost condamnat definitiv la sapte ani de inchisoare, scrie Mediafax. Judecatorii Curtii de Apel Bucuresti au dispus, vineri, trimiterea unei adrese catre Directia Nationala Anticoruptie (DNA), prin care sunt solicitate lamuriri privind implicarea SRI in dosarul Ferma Baneasa, in care omul de afaceri Puiu Popoviciu a fost condamnat definitiv la sapte ani de inchisoare cu executare, pentru fapte de coruptie. Apararea lui Popoviciu a fost cel care a ridicat aceasta probl ...