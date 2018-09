DNA ii da o noua lovitura lui Liviu Dragnea. Se va intampla azi

Liviu Dragnea 1

Inalta Curte de Casatie si Justitie a stabilit, joi, ca se va pronunta pe 1 octombrie cu privire la cererea DNA de redeschidere a urmaririi penale intr-un dosar care il vizeaza pe presedintele PSD, Liviu Dragnea, scrie Agerpres.

DNA a depus cererea pe data de 3 iulie si are ca obiect "confirmare redeschidere urmarire penala (art. 335 alin. 4 NCPP)".

Dosarul il vizeaza pe Liviu Dragnea, dar si alte persoane: Mugur Bataus, Victor Piperea, Gheorghe Giui, Ion Mirancea, Victorita Pascutu si Marian Fiscuci.

Fiscuci a fost trimis in judecata de DNA intr-un alt dosar, in decembrie 2017, fiind acuzat de evaziune fiscala.

De asemenea, Fiscuci este pus sub acuzare si in dosarul "Tel Drum", in care este cercetat Liviu Dragnea.

In dosarul "Tel Drum" sunt cercetati penal si Mugur Bataus si Victor Piperea, functionari in cadrul Consiliului Judetean Teleorman.

