Doamna K. si fotografiile ei de familie    

Sorin Rosca Stanescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Asteapta sa vada o tara intreaga fotografia din telefonul lui Sebastian Ghita. De fapt, o reuniune a unor tovarasi de petrecere, petrecuta in urma cu mai multi ani. Are aceasta imagine vreo semnificatie? In mod straniu, raspunsul este pozitiv. Respectiva reuniune de familie are o greutate uriasa. Dar este singura fotografie? In mod cert, nu. Si in niciun caz in plan simbolic. Exista si o alta fotografie, pe care nu o vom regasi in niciun mobil. Fotografia reala de familie. Sa ne referim la cele doua ipostaze. Nu exista nicio lege, niciun regulament intern al vreunei institutii si nici un cod deontologic care sa interzica vreunui demnitar, indiferent din ce domeniu, sa se intalneasca in timpul li ...