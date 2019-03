Doamna Nicolae ii primea in clasa ei pe toti copiii cu probleme, care invatau greu. In cateva luni, toti reuseau sa scrie si sa citeasca corect

doamna nicolae google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Invatatoarea care facea miracole in clasa ei. Avea un secret – o planta ii ajuta pe copii sa inveteUn barbat a vrut sa aminteasca tuturor de invatatoarea care i-a schimbat viata, asa ca a povestit cum a invatat el sa citeasca si sa scrie datorita acestei doamne. “Cand eram eu mic, mai toti parintii ce aveau copiii cu probleme de invatare isi inscriau copiii in clasa doamnei Nicolae. Multi ajungeau in clasa a III-a si tot nu stiau sa scrie si sa citeasca. Si eu aveam probleme. Nu reusise nimeni sa ma faca sa invat. Doamna Nicoale era tanara si plina de energie. Nu stiu cum facea, dar toti copiii care intrau in clasa ei invatau, in mod miraculos sa scrie si sa citeasca foarte repede. Pe doamn ...