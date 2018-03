Doamne, ce familie frumoasa a lasat in urma Andrei Gheorghe! Imagini cu copiii si sotia lui. I-a tinut ascunsi de ochii presei, pentru a-i proteja. . Pe ei iubit la nebunie, mesajul lor e sfasietor: „Iubitul meu…”

Viata de familie a lui Andrei Gheorghe este un mister pentru majoritatea romanilor. El a fost printre putinele vedete care au stiut sa-si separe viata din lumina reflectoarelor de cea familiala. Andrei Gheorghe a fost casatorit de doua ori, insa de ultima sa sotie, Petruta, a divortat in mare secret in anul 2015. Andrei o are pe Anastasia, fiica sa biologica din primul mariaj, dar a fost ca un tata pentru cei trei copii ai Petrutei: Max (pasionat de chitara), Katarina, care si-a lansat un videoclip in 2015, si Cristina. De altfel, Andrei Gheorghe se afisa mandru alaturi de Anastasia si de Katarina, fiica lui vitrega.

Petruta, fosta lui sotie, a transmis un mesaj sfasietor: „Iubitul meu care nu mai esti aici… Ramai doar in inimile noastre. O sa spun despre tine ca esti extraordinar, ca ai trait extraordinar, ai iubit si gresit si facut lucruri extraordinare. Asa erai tu, extraordinar… asa o sa ramai in memoria si inimile noastre”.

Pe de alta parte, Maximilian, celalalt fiu al Petrutei era tratat „barbateste” de catre realizatorul TV. De altfel, acesta din urma l-a insotit si la spital si l-a vegheat la capataiul patului, cand a suferit o infectie respiratorie grava care l-a adus in imposibilitatea de a respira. Despre divortul din 2015, nici Petruta nu s-a aratat prea deschisa. Iata declaratia sa de la acea vreme: „E nevoie de clarificari, informatii etc. Eu nu fac declaratii cu privire la viata mea de familie… din cauza exigentelor profesionale. Sper sa intelegeti si sa nu luati acest lucru ca pe un refuz.”

Anastasia, fiica lui Andrei Gheorghe din prima casatorie, cea cu Maria, de care a divortat in 2007, a ramas alaturi de mama ei, dar primea de la omul de televiziune o pensie alimentara de 400 de euro lunar. Intr-un interviu acordat revistei Unica, in 2014, Andrei Gheorghe a vorbit despre viata de familie. El a spus ca se considera un tata „destul de sever”: „Am fost un tata destul de strict. Nu sunt prietenul copiilor mei. Nu inteleg moda asta cu ‘sa fii prietenul copiilor tai’, e o tampenie, tuturor celor care sustin asta le spun ca incalca legile naturii. E cea mai mare prostie, sa simulezi prietenia renuntand la autoritate. Sa fii tata, nu prieten, prietenii lui sunt altii si el cu prietenii lui trebuie sa vorbeasca. Copilul trebuie sa aiba secretele sale, lumea sa, individualitatea sa. Altfel, devine o umbra schioapa de-a ta”, declara in urma cu cativa ani Andrei Gheorghe.

