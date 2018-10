Doar in Romania! O mama a fost amendata pentru ca plansul copilului deranja vecinii! Ce amenda a incasat femeia

amenda copil plans noaptea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O femeia din localitatea Popesti-Leordeni a fost amendata de Politia Locala, dupa ce un vecin a sesizat zgomotul facut in apartament. Pare incredibil, dar intaplarea s-a petrecut cu adevarat, dovada fiind procesul verbal si amenda, intr-un context in care nici Politia, dar nici vecinul nu par sa aiba nici minte, dar nici suflet. Deranjat nevoie mare de zgomotul ce se auzea dintr-un apartament vecin, un localnic din localitatea ilfoveana Popesti-Leordeni a facut sesizare la Politie. Educatia baietilor nu este o preocupare tocmai potrivita pentru femei. Multe mame intrec masura… Oamenii legii au raspuns apelului si in momentul in care au ajuns la fata locului au constatat ca, vinovat ...