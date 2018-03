Doar in Romania! Un politist, care a produs un accident fiind baut, poate conduce in continuare masinile cu girofar

Cristian Bordea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un agent de politie a fost condamnat la zece luni de inchisoare, cu suspendare, dupa ce, baut fiind la volan, a tamponat o masina. Culmea acestei decizii este ca, daca sentinta va ramane definitiva, politistul nu va mai conduce decat masinile Politiei timp de doi ani, probabil, din cand in cand, la fel de beat, pentru ca nu este la prima abatere. Cristian Bordea, agent de politie, s-a urcat baut la volan in toamna anului trecut si s-a tamponat cu o alta masina. A fost prins intamplator, chiar de fratele sau, tot agent de politie, aflat atunci in timpul serviciului. A suflat in fiola, iar rezultatul a fost unul elocvent: 1,16 miligrame de alcool pur in aerul expirat. Vezi si: Marian Godina, con ...