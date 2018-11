Doar la BZI LIVE! Editie incitanta dintr-un domeniu istoric care va provoca interes in randul a mii de internauti! Invitat: Catalina Chelcu, cercetator al Insitutului de Istorie A.D. Xenopol Iasi

chelcu site google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Joi, 8 noiembrie 2018, incepand cu ora 15.00 in Studioul BZI LIVE este programata o noua editie extrem de interesanta si care va provoca mii de internauti! Invitat va fi cercetatorul stiintific gradul III - Catalina Chelcu de la Institutul de Istorie A.D. Xenopol din Iasi. In activitatea sa stiintifica, aceasta are ca domenii de interes: Editarea surselor medievale si premoderne din Moldova, Istoria culturii. Istoriografie, Istorie sociala. Practici judiciare în Moldova medievala si premoderna. Astfel, continua sirul editiilor care au in prim-plan figuri dim mediul academic si istoric iesean. Principala tema a dialogului va pleca de la aspecte legate ce activitatea sa documentara intitulata "Des ...