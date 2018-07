Doar la BZI LIVE, o editie despre un subiect istoric si de maximum interes in spatiul public, dar si extrem de sensibil pentru toti romanii: Basarabia, cu Paul-Octavian Nistor - cercetator al Institutului de Istorie "A.D. Xenopol" Iasi

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Miercuri, 1 august 2018, incepand cu ora 13.00 in lumina reflectoarelor Studioului BZI LIVE continua sirul productiilor media intersante, proaspete, de actualitate! De data aceasta, editia va avea ca tema principala un subiect istoric mult discutat in spatiul public dar si extrem de sensibil pentru toti romanii: BASARABIA strabuna, actuala Republica Moldova! Invitat este istoricul - cercetator Paul-Octavian Nistor de la Institutul A.D. Xenopol Iasi! Cu acesta se va dialog si pe baza proiectului pe care l-a lansat "Memorie, Identitate, Comunitate". Astfel, dialogul va cuprinde prezentarea acestuia, o discutie generala despre Basarabia dar si de cine e finantat, cat dureaza, cati oameni sunt implicati, in ce zone se va de ...