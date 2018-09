Doborarea avionului rus in Siria: Moscova acuza Israelul ca a transmis intentionat informatii gresite

Ministerul rus al Apararii a acuzat duminica Israelul ca este responsabil de doborarea din greseala de catre apararea antiaeriana siriana a unui avion rusesc de recunoastere Il-20 in timpul unui raid efectuat de patru avioane de lupta F-16 israeliene in Siria, declarand ca incidentul soldat cu moartea a 15 soldati rusi luni seara a fost provocat din cauza "informatiilor eronate" transmise "in mod deliberat" de armata israeliana.