Doborarea avionului rusesc in Siria: Putin i-a transmis lui Netanyahu ca respinge versiunea israeliana

Presedintele rus Vladimir Putin i-a spus luni premierului israelian Benjamin Netanyahu ca respinge versiunea israeliana privind doborarea avionului militar rusesc de recunoastere Il-20, punand in cauza tocmai 'actiunile armatei israeliene', in pofida dezmintirilor oferite, a anuntat Kremlinul, relateaza AFP. In timpul unei discutii telefonice cu sefului guvernului israelian, presedintele rus a subliniat de asemenea ca decizia Moscovei de a consolida apararea antiaeriana siriana cu baterii S-300 este 'adecvata acestei situatii si (vizeaza) in primul rand sa evite orice potentiala amenintare pentru viata militarilor rusi', a afirmat Kremlinul intr-un comunicat. La randul sau, premierul ...