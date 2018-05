Remediu vin usturoi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Doctorii „au gasit bautura” care vindeca 100 de boli – si are doar 2 ingrediente! Este vorba de usturoi si vin rosu – In timp ce usturoiul brut are proprietati antiseptice, antifungice, antibacteriene si detoxifiere datorita alicinei, vinul rosu este bogat in antioxidanti care mentin o inima sanatoasa si impiedica imbatranirea prematura. Acest remediu natural combina proprietatile vinului rosu cu usturoiul pentru a face o bautura cu efecte puternice. Aceasta reteta poate imbunatati in mod semnificativ sanatatea noastra si poate preveni un numar mare de boli. Avand in vedere proprietatile usturoiului si vinului rosu, putem spune ca acest remediu este capabil sa detoxifice ...