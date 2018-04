Doctorii au vorbit despre sansele pe care Ionela Prodan le are, dupa ce a ajuns sa fie hranita doar prin perfuzii: „Poate avea trei tipuri de evolutii”

Ionela Prodan2

Vestea ca Ionela Prodan este hranita doar prin perfuzii i-a alarmat pe apropiatii artistei, dar si pe fani. Medicul Tudor Ciuhodaru a oferit un interviu in urma cu putin timp in cadrul caruia a marturisit ce sanse are cantareata de muzica populara ca sa isi revina. Va reamintim ca vedeta este in prezent la Terapie Intensiva, iar starea sa este monitorizata incontinuu.

Doctorul Tudor Ciuhodaru a dezvaluit in cadrul unei emisiuni ca pacientii care sunt in situatia Ionelei Prodan pot sa aiba trei tipuri de evolutie. Specialistul a subliniat faptul ca astfel de pacienti au nevoie de multa ingrijire si atentie din partea cadrelor medicale si nu numai.

„Nu stiu care este diagnosticul in cazul doamnei si nu mi-as permite sa comentez fara aceste date, dar un pacient internat la Terapie Intensiva nu este degeaba acolo. Asta inseamna ca exista deja niste disfunctii vitale sau exista niste tehnici speciale de monitorizare care trebuie aplicate cu alta frecventa fata de un pacient internat pe o alta sectie din clinica. Sunt pacienti fragili, care trebuie urmariti, care necesita un plus de atentie si un plus de tratament. Daca vorbim despre nutritia parenterala, ea a evoluat foarte mult. Sunt substante extrem de complexe folosite pentru a asigura nutritia din toate punctele de vedere. (…). In general, un pacient internat pe Terapie Intensiva si cu nutritie parenterala poate avea trei tipuri de evolutii. Ii doresc sa aiba cat mai mult sanatate, dar din experienta pe care o am pe sectia de Terapie Intensiva, cand se ajunge la la o astfel de lucruri, inseamna ca este o situatie particulara cu potential grav, care trebuie corectata de urgenta”, a declarat medicul Tudor Ciuhodaru in cadrul emisiunii „Star Matinal”.

In varsta de 70 de ani, Ionela Prodan este internata la Spitalul Elias. Fiicele sale, Anca si Anamaria Prodan, sunt nedezlipite de artista de muzica populara. In plus, zilele trecute a venit in Romania si nepoata din partea fetei mai mici, care locuieste in Las Vegas.

