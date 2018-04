Doctorii morti nu mint NICIUN medic din lumea asta nu o sa ti spuna aceste lucruri google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dr. Joel Wallach este vestit la ora actuala in America. (vezi video de la sfarsitul articolului) In anul 1991 a fost promovat pentru acordarea premiului Nobel. Ceea ce o sa aflati citind randurile de mai jos va poate schimba total parerile despre medicina actuala si astfel, va poate schimba radical soarta, la fel si celor apropiati. Daca luati din aceasta lectie macar 10% din ceea ce o sa cititi, o sa va puteti pazi de multe neplaceri, suferinte, o sa economisiti o gramada de bani si o sa va prelungiti cu multi ani, viata. N-o sa castigati acesti ani suplimentari, n-o sa atingeti potentialul genetic, fara nicio straduinta din partea ...