Doctorita care l-a operat pe Stefan, baietelul mort intr-un spital privat din Capitala, profeseaza in continuare la Grigore Alexandrescu

Stefan google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Medicul care a operat un baietel de nici doi ani la un spital privat din Bucuresti, iar pacientul a murit cateva ore mai tarziu, profeseaza in continuare la Spitalul Grigore Alexandrescu din Capitala. Ar fi fost suspendat doar de conducerea spitalului privat. Parintii copilului au cerut ajutorul consilierului pe probleme de sanatate al presedintelui Romaniei. Sunt revoltati ca un chirurg aflat sub trei anchete, inclusiv una penala, nu este suspendat pana la aflarea adevarului. Andreea Duta, mama baietelului decedat: Femeia asta a declarat public ca a suferit un soc. Daca greseste din nou, ce parinte isi asuma aceasta responsabilitate, ce autoritate din Romania isi asuma aceasta resposabilitate? Sunt in ...